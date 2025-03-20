Тюмеские власти договорились с сотовиками о рассылках про уровни воды и эвакуацию в паводок

Операторы сотовой связи в Тюменской области в паводковый период будут информировать население о повышении воды в реках и извещать о проведении эвакуации в случае угрозы затопления населенных пунктов. Об этом губернатор Александр Моор сообщил вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву, который 18 марта проводил совещание по вопросам подготовки к предстоящим паводкам и пожароопасному периоду.

Губернатор подробно рассказал о предпринимаемых регионом мерах по минимизации последствий возможного разлива реки Ишим, которая протекает по территориям пяти муниципальных образований. Он отметил важность своевременного поступления данных от Росгидромета о прогнозируемом уровне воды в реке, это позволило начать подготовку заранее, в штатном режиме.

"Чтобы минимизировать ущерб от паводка, очень важно своевременно оповещать людей о повышении уровня воды и эвакуации из зон возможного подтопления. Будем использовать для этого операторов сотовой связи. Заключили с ними соглашения", – доложил вице-премьеру Александр Моор.

В прошлом году для оперативного оказания материальной помощи пострадавшим от наводнения была успешно использована система одного окна по приему заявлений через портал госуслуг. Она позволила существенно сократить время обработки обращений и выплаты компенсаций. В этом году она также готова к работе, подчернул Александр Моор.

Дмитрий Патрушев, в свою очередь, указал регионам на необходимость усилить контроль над состоянием гидротехнических объектов и активизировать работу по выявлению зон риска подтопления, а также разработать планы мероприятий по защите этих территорий.

Александр Моор отметил, что все ключевые аспекты подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям находятся под его строгим контролем. Ранее он планировал отправиться в районы Приишимья, чтобы лично ознакомиться с обстановкой на местах.