"Россети Тюмень" в 2025 году на ремонты в Тюменской области планируют потратить 1,6 млрд рублей

В 2025 году "Россети Тюмень" направят 1,6 млрд рублей на подготовку электросетевого комплекса Тюменской области к отопительному сезону. По сравнению с прошлым годом объем финансирования программы техобслуживания и ремонта электросетевых объектов увеличен на 8 %, сообщили в компании.

В текущем году энергетики выполнят ремонт и техническое обслуживание 182 высоковольтных питающих центров, 230 трансформаторных подстанций и 450 км линий электропередачи. На подстанциях 110 кВ специалисты проведут капитальный и средний ремонт 5 трансформаторов, 36 выключателей и 63 разъединителей. Для повышения надежности линейных объектов смонтируют 110 км самонесущего изолированного провода, заменят порядка 3,6 тысячи дефектных опор и 2,4 тысячи изоляторов. Чтобы избежать технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода, расчистят 1,3 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП.

Существенное внимание специалисты уделят ремонту и техобслуживанию электросетевой инфраструктуры в самом густонаселенном Тюменском районе. В распределительных сетях запланированы технические мероприятия на 27 км ЛЭП и 32 трансформаторных подстанциях. В числе объектов высокого класса напряжения, на которых будет проведен капремонт оборудования, четыре подстанции 110 кВ: "Винзили", "Нариманово", "Кыштырла" и "Созоново".

Все работы в рамках производственной программы будут завершены до 1 октября. Своевременное выполнение технических мероприятий позволит "Россети Тюмень" обеспечить высокую готовность электросетей Тюменской области к отопительному сезону 2025-2026 годов.