В Тюмени состоялась первая сделка с цифровым рублем

"Тюменская транспортная система" при поддержке ВТБ провела первую в регионе сделку с расчетом в цифровой национальной валюте. Компания-участник пилотного проекта Центрального Банка принял оплату в цифровых рублях за проездной билет.

Покупка за цифровые рубли проведена по универсальному QR-коду. Покупатель – физическое лицо отсканировал код в точке продаж проездных билетов Тюменской транспортной системы.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:

Оплата была проведена с помощью смартфона, по такому же алгоритму, как проходит платеж по СБП. С точки зрения покупателя всё было просто и привычно с одним лишь различием: при проведении оплаты необходимо выбрать счет списания в цифровых рублях. Эта опция есть у участников пилотного проекта. Транзакция прошла успешно, для этого мы безупречно провели работу в своей части.

"Тюменская транспортная система всегда стремится внедрять в своей деятельности различные платежные инструменты. Участие в пилотном проекте совместно со специалистами ВТБ позволяет нам получить ценный опыт работы с цифровыми рублями, который мы постараемся использовать для применения в сфере перевозок пассажиров общественным транспортом", – отметил генеральный директор АО "Тюменская транспортная система" Алексей Раков.

Цифровой рубль – цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим – наличным и безналичным рублям.