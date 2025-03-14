Морозова: ситуация с половодьем на реке Ишим может обостриться 15-20 апреля

Прогноз по паводку и половодью на реках в Тюменской области весной 2025 года на пресс-конференции в "Тюменской линии" озвучила начальник Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Татьяна Морозова.

"По текущей ситуации предварительный анализ гидрометеорологических условий, определяющих величину весеннего половодья по состоянию на 28 февраля, дает основания полагать, что высшие уровни на реке Иртыш ожидаются в основном близкими к норме и на 0,3-0,6 метра выше нормы. Ниже обычного на 0,3-1 метр ожидается высший уровень весеннего половодья на реках Тобол и Тура. Сложная гидрологическая обстановка ожидается на реке Ишим", - сообщила Морозова.

Эксперт напомнила, что гидрологический режим реки Ишим определяется режимом сбросов водохранилищ Казахстана. На заседании совместной рабочей группы Российско-Казахстанской комиссии по взаимодействию при пропуске половодья и паводков. Там были определены режимы сбросов.

"В соответствии с определенными режимами сбросов нами были рассчитаны максимальные уровни воды на данный момент. И можно сказать, что начиная с 15-20 апреля уровень воды в реке Ишим существенно превысит отметки опасного явления у населенных пунктов Ильинка, Ишим и Абатское. В случае наиболее неблагоприятной гидрологической обстановки на территории Республики Казахстан у нас в районе Ильинки возможно превышение уровней 2024 года", - отметила Татьяна Морозова.

В 2024 году в Тюменской области были достигнуты и перебиты исторические уровни по всем гидрологическим пунктам на реке Ишим за весь период наблюдений.