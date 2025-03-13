В качестве своего первого работодателя тюменские студенты выбирают Сбер

Выпускники тюменских высших и средних специальных учебных заведений продолжают выбирать Сбер в качестве своей первой работы. Согласно статистике, доля таких специалистов составляет около 10% от общего числа сотрудников Западно-Сибирского отделения Сбербанка, что соответствует показателям 2024 года.



Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбер привлекает выпускников возможностями для карьерного роста, участием в инновационных проектах и высоким уровнем социальной ответственности. Западно-Сибирское отделение Сбербанка активно сотрудничает с образовательными учреждениями региона, создавая условия для успешной интеграции молодых специалистов в рабочую среду и обеспечивая устойчивый рост численности квалифицированных кадров. Выбирая Сбер в качестве первого места работы, выпускники получают полный социальный пакет, доступ к современным технологиям, профессиональным тренингам и многому другому. Всё это делает Сбер привлекательным работодателем для молодёжи как в Тюменской области, так и в других регионах страны.



Программы стажировок и практики, реализуемые совместно с учебными заведениями региона, играют важную роль в привлечении молодых талантов. Они предоставляют студентам уникальную возможность познакомиться с работой банка изнутри и получить практические навыки, которые пригодятся в дальнейшей карьере.



Марина, старший клиентский менеджер:

Я пришла в Сбер сразу после получения диплома о высшем образовании, так как ранее проходила здесь практику и была впечатлена. В банке предлагают официальную зарплату, а также широкие возможности для дополнительного образования и профессионального роста. Здесь ценят инициативу и поддерживают развитие новых идей, что позволяет каждому сотруднику реализовать свой потенциал. Помимо карьерного роста, можно развиваться и в других направлениях: участвовать в волонтерских акциях, представлять банк на различных соревнованиях, стать членом читательского клуба, участвовать в командообразующих мероприятиях и многое другое.

Основную часть коллектива банка составляют сотрудники в возрасте от 25 до 40 лет — таких специалистов более половины. Средний возраст работников — 39 лет. 80% команды трудятся в Сбере свыше пяти лет, тогда как 5% работают менее одного года. Женщины значительно преобладают в коллективе: их доля среди сотрудников на территории Тюменской области достигает 74%, что почти в три раза превышает долю мужчин. Всего в подразделениях Сбербанка на юге Тюменской области работают 1,6 тысячи человек.

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