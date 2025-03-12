Более 52 тысяч жителей Тюменской области установили самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты за 10 дней работы сервиса на Госуслугах установили 52 251 житель Тюменской области, в целом по стране такой выбор сделали превысила 5,05 млн россиян, сообщает Объединенное кредитное Бюро (ОКБ).

"По состоянию на 10 марта включительно самозапрет на кредиты установили 5,05 млн россиян. Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 4,76 млн заявок (91%). С 1 по 10 марта 27,18 тыс. граждан направили заявления на снятие самозапрета", - указано в сообщении.

Тюменская область входит в тридцатку регионов-лидеров по количеству самозапретов. В топ-5 Москва, Мособласть, Санкт-Петербург, Башкирия и Свердловская область.