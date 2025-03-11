Тюменцы рассказали, какую часть дохода направляют на вклады и в инвестиции

Каждый шестой житель Тюмени (17%) заявил, что регулярно откладывает средства (в среднем по России — 17,7%), 40% сберегают по мере возможностей (по России — 37,9%), а 10% опрошенных планируют начать это делать (по России — 12,6%), показало исследование СберСтрахования жизни.

Женщины чуть чаще мужчин регулярно формируют накопления (19% и 17% соответственно). Активнее остальных это делают люди 18–30 лет (22%), 31–40 лет (20%) и 41–50 лет (19%). Реже всего откладывают люди старшего возраста — от 51 до 60 лет (16%) и от 60 лет (11%).

Половине опрошенных (56%) удаётся откладывать 10% от дохода. Каждый шестой (16,6%) направляет в сбережения 5% дохода, а каждый восьмой (13,1%) — 15%. Пятую часть (20%) своего дохода сберегают 4,6% россиян, четверть (25%) дохода — 3%, а треть (30%) дохода — только 6,7% россиян.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управлением благосостоянием" Сбербанка:

Исследование показало, что 64% россиян придерживаются грамотного подхода и инвестируют вдолгую. Так, каждый пятый (19%) делает это на горизонте 4-5 лет, 18% инвестируют минимум на 3 года, 15% — минимум на 2 года, а 12% и вовсе рассматривают для себя варианты от 6 и более лет. Инвестируют на год 36% респондентов. Жители Тюмени в среднем инвестируют на горизонте 2-3 года.

Формировать сбережения и инвестировать можно по-разному. Например, программы накопительного страхования жизни (НСЖ) помогают накопить необходимую сумму к определённому сроку. А страховка гарантирует, что цель будет достигнута при любых жизненных обстоятельствах: если реализуется предусмотренный договором риск, страховая компания произведёт выплату или продолжит делать взносы за человека. Программы страхования с инвестдоходом предусматривают инвестирование в различные классы активов в зависимости от готовности человека к риску. Скоро появится ещё один инструмент для массового инвестора — долевое страхование жизни (ДСЖ) с низким порогом входа и гибкой конфигурацией. В нём можно будет настраивать страховую и инвестиционную части продукта под себя — исходя из своих возможностей, предпочтений и итоговой цели".

Согласно исследованию, помимо вкладов жители Тюмени используют такие инструменты приумножения дохода, как покупка валюты (10%), акции и облигации (6%), страхование жизни (3%), вложения в золото, включая металлический счёт в банке (2%) и ПИФы (2%).

Из числа тех, кто пользуется страховыми продуктами в Тюмени, 44% владельцев полисов страхования жизни оформляют рисковое страхование, включая кредитное и ипотечное. 3% респондентов используют НСЖ, а 2% — страхование с инвестиционным доходом.