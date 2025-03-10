Остатки маткапитала семьи могут получить в виде единовременной выплаты

Семьи Тюменской области, у которых на сертификате маткапитала после использования средств по основным направлениям осталось менее 10 тысяч рублей, могут получить эти средства в виде единовременной выплаты, напоминают в отделении СФР по Тюменской области.

На сегодня такие выплаты получили 2250 семей региона. Неиспользованный остаток материнского капитала выплачивается независимо от возраста ребенка и материального положения семьи.

"Размер остатка на сертификате определяется по фактической сумме на день обращения владельца за выплатой. Если остаток не превышает 10 тысяч рублей, он будет перечислен. К примеру, если после всех распоряжений осталось 9 тысяч рублей, эти средства будут выплачены. Однако если неистраченный капитал превышает 10 тысяч рублей, такой остаток не подлежит выплате", — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Для получения единовременной выплаты необходимо подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Тюменской области или МФЦ. В заявлении на выплату нужно указать реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств.