Более 1,6 млрд рублей в Сбере без залога получил тюменский бизнес по программе Корпорации МСП

В 2024 году малые предприниматели из Тюменской области получили в Сбере 212 кредитов с "зонтичным" поручительством Корпорации МСП на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Поручительство корпорации составило половину этой суммы.

Заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин:

Доступ к финансированию играет ключевую роль в развитии бизнеса. Сбер активно поддерживает местных предпринимателей и предлагает удобные и доступные финансовые решения. Банк предоставляет широкий выбор кредитных продуктов, включая займы под залог. Если у компании нет обеспечения, можно воспользоваться программой "зонтичных" поручительств Корпорации МСП как государственной поддержкой. Это даёт предпринимателям возможность получать необходимые средства.

"Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам — партнёрам Корпорации МСП лимитов поручительств для выдачи кредитов предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% суммы кредита. Максимальный размер поручительства — 1 млрд рублей, срок — до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса. Реализуется Корпорацией МСП во исполнение национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".