На Ozonе стало проще найти товары тюменских производителей

Ozon запустил витрину "Сделано в Тюменской области", там уже представлено более 650 товаров, среди которых продукция для дома и ремонта, спорта и туризма, красоты и здоровья, пишет информцентр правительства ТО.

"Запуск региональной витрины "Сделано в Тюменской области" - это отличная возможность локальным производителям заявить о себе на федеральном уровне. Витрина позволяет не только расширить рынок сбыта, но и укрепляет позиции региональных брендов на рынке", - рассказала руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

Подать заявку для бесплатного размещения информации может любой предприниматель, имеющий производство на территории региона. Поддержка предпринимателям оказывается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

На сайте Ozon в конце декабря 2024 года сообщалось, что проект "Сделано в России" масштабируется - за год запущено 14 новых региональных витрин. Всего на маркетплейсе представлена продукция из 21 региона. Самые популярные витрины — Москва, Иваново и Карелия. За 11 месяцев текущего года оборот региональных производителей, представленных в разделе "Сделано в России" на Ozon, вырос в среднем на 60% в сравнении с этим же периодом в 2023 году. Наиболее высокие темпы роста у предпринимателей из Югры (в 3 раза), Липецка (в 2,7 раза) и Новосибирска (+90%).