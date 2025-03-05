Python стал самым популярным языком программирования в "Цифровом марафоне"

Python — наиболее востребованный язык программирования среди участников "Цифрового марафона" — всероссийского конкурса по цифровым навыкам от Сбера, "Школы 21" и Нетологии. Почти 50% зарегистрировавшихся на конкурс выбрали именно этот язык для выполнения заданий конкурса. На втором месте — Java, а на третьем современный язык программирования — C#.

Конкурс "Цифровой марафон" помогает проверить и повысить уровень знаний в области ИТ. Подать заявку на участие могут все желающие старше 18 лет с любым опытом в сфере цифровых технологий.

В конкурсе принимают участие жители со всей страны. Большинство участников марафона из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Казани и Новосибирска. Некоторые живут в Якутии, Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Республике Тыва. В конкурсе участвуют представители разных сфер, таких как информационные технологии, образование, бизнес и продажи, промышленное производство, медицина, финансовая сфера и сельское хозяйство.

Конкурс "Цифровой марафон" проводится по трём категориям: "Новичок" — для тех, кто делает первые шаги в ИT, "Исследователь" — для участников с начальными знаниями, "Эксперт" — для профи, которые хотят показать свои навыки. Сейчас более 50% зарегистрированных участников имеют начальный уровень знаний в области цифровых технологий, за ними следуют "исследователи", а потом — "эксперты".

"Цифровой марафон" позволит оценить и развить навыки в области информационных технологий, алгоритмического мышления, обработки данных и искусственного интеллекта, а также изучить один из популярных языков программирования на выбор — Python, Java, JavaScript, Go, С# и другие. Конкурс состоит их четырех этапов: образовательного, онлайн-тестирования, цифрового диктанта и финального тура, в который пройдут лучшие "Исследователи" и "Эксперты". Победители будут определены по сумме баллов за четыре этапа. Общий призовой фонд — более 3 млн рублей.

Подать заявку на "Цифровой марафон" и принять участие в конкурсе можно здесь.