В ряде детсадов и школ Тюменского района в среду не смогут принять детей

Из-за отключения газа занятия в Переваловской и Московской школах пройдут в среду в дистанционном режиме, в Успенской - очные занятия. В детских садах будут работать только дежурные группы - прогреть все помещения с утра не получится, сообщили глава Тюменского района Ольга Зимина.

Накануне вечером Зимина сообщила, что 14 населенных пунктов из-за повреждения магистрального газопровода на Московском тракте в Тюмени остались до утра без газа.

На утро среды ремонт поврежденного газопровода завершён. Идёт заполнение сетей. В первую очередь подключать будут объекты соцсферы, котельные многоквартирных домов, затем остальных абонентов. Ориентировочное время подключения - 9:00.





