В Госдуме показали модель тюменского строительного кластера

17:17 27 февраля 2025
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На заседании профильного комитета Госдумы рассмотрели риски в жилищном строительстве. В качестве инструмента для трансфера технологий, межрегиональной кооперации и обеспечения устойчивости строительной отрасли была представлена модель тюменского кластера. 

 "Интерес законодателей к кластерной политике как к нефинансовому инструменту поддержки отрасли обоснован. Кластер позволяет в сжатые сроки решить целый спектр задач: от внедрения новых форм поддержания спроса до реализации инвестиционных проектов в промышленности", - рассказала Генеральный директор Строительно-индустриального кластера Юлия Ахметова

Строительно-индустриальный кластер создан при поддержке Правительства Тюменской области в 2024 году и объединяет участников из 5 субъектов РФ. Он включен в федеральный реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ. 

 

 

 

Теги: строительство
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