В Омутинском районе для сельских детей построят школу не 200 мест

Школу на 200 мест в селе Ситниково Омутинского района должны сдать в 2027 году на месте старого здания, сообщили в ГУС ТО.

"В Тюменской области определился подрядчик, который приступит к строительству школы в селе Ситниково, сегодня завершена процедура торгов. ... Подрядчику предстоит демонтировать старое здание школы и на этом месте построить новое образовательное учреждение", - указано в сообщении.