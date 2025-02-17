В Омутинском районе для сельских детей построят школу не 200 мест

Школу на 200 мест в селе Ситниково Омутинского района должны сдать в 2027 году на месте старого здания, сообщили в ГУС ТО.
"В Тюменской области определился подрядчик, который приступит к строительству школы в селе Ситниково, сегодня завершена процедура торгов. ... Подрядчику предстоит демонтировать старое здание школы и на этом месте построить новое образовательное учреждение", - указано в сообщении.
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