В Омутинском районе для сельских детей построят школу не 200 мест

15:53 17 февраля 2025
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Школу на 200 мест в селе Ситниково Омутинского района должны сдать в 2027 году на месте старого здания, сообщили в ГУС ТО. 

"В Тюменской области определился подрядчик, который приступит к строительству школы в селе Ситниково, сегодня завершена процедура торгов. ... Подрядчику предстоит демонтировать старое здание школы и на этом месте построить новое образовательное учреждение", - указано в сообщении.

Теги: строительство , школы
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