ВТБ поможет Тюменской области в развитии агломерации и культуры

19:22 12 февраля 2025
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Председатель правления ВТБ Андрей Костин в Тюмени ознакомился с работой Медгорода, Федерального центра нейрохирургии, на Астере речь шла также о перспективах сотрудничества, сообщил губернатор Александр Моор.

По словам Моора, стороны обсудили вопросы по развитию промышленной ипотеки в регионе,  договорились, что банк поучаствует в разработке стратегии социально-экономического развития региона, в том числе отдельно – Тюменской агломерации, продолжит поддержку экспортного форума и будет помогать местным культурным проектам.

Теги: Александр Моор
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