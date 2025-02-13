ВТБ поможет Тюменской области в развитии агломерации и культуры

Председатель правления ВТБ Андрей Костин в Тюмени ознакомился с работой Медгорода, Федерального центра нейрохирургии, на Астере речь шла также о перспективах сотрудничества, сообщил губернатор Александр Моор.

По словам Моора, стороны обсудили вопросы по развитию промышленной ипотеки в регионе, договорились, что банк поучаствует в разработке стратегии социально-экономического развития региона, в том числе отдельно – Тюменской агломерации, продолжит поддержку экспортного форума и будет помогать местным культурным проектам.