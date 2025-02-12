В Тюмени организуют первый в России термальный конгресс

15:19 12 февраля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Первый в России Термальный конгресс состоится в Тюменской области 18-19 февраля, на нем ожидают 150  участников из разных регионов России, представителей Минэкономразвития РФ, Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России, а также ведущих курортов Ставропольского, Алтайского края, Адыгеи, Бурятии, Югры, Свердловской области и Татарстана. 

Директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова: 

Это знаковое событие для всей туристической отрасли Тюменской области. Интерес к оздоровительному туризму стремительно растет, и Тюмень, как столица термальных вод России, становится центром притяжения профессионального сообщества. Мы рады объединить на одной площадке экспертов, представителей бизнеса и власти, чтобы вместе обсудить перспективы развития и синергии термального и санаторного направлений.

 участники конгресса планируют делиться успешными практиками, обсуждать перспективы развития индустрии, изменения потребительского портрета путешественников, актуальные вызовы и тренды в отрасли на предстоящие несколько лет.

В 2020 году в Тюменской области был открыт первый в стране термальный сезон, что закрепило за регионом статус столицы термальных вод России.

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2025