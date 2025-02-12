В Тюмени организуют первый в России термальный конгресс

Первый в России Термальный конгресс состоится в Тюменской области 18-19 февраля, на нем ожидают 150 участников из разных регионов России, представителей Минэкономразвития РФ, Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России, а также ведущих курортов Ставропольского, Алтайского края, Адыгеи, Бурятии, Югры, Свердловской области и Татарстана.

Директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова:

Это знаковое событие для всей туристической отрасли Тюменской области. Интерес к оздоровительному туризму стремительно растет, и Тюмень, как столица термальных вод России, становится центром притяжения профессионального сообщества. Мы рады объединить на одной площадке экспертов, представителей бизнеса и власти, чтобы вместе обсудить перспективы развития и синергии термального и санаторного направлений.

участники конгресса планируют делиться успешными практиками, обсуждать перспективы развития индустрии, изменения потребительского портрета путешественников, актуальные вызовы и тренды в отрасли на предстоящие несколько лет.

В 2020 году в Тюменской области был открыт первый в стране термальный сезон, что закрепило за регионом статус столицы термальных вод России.