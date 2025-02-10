Крупный банк поддержит развитие экономики Ишима

Глава Ишима Фёдор Шишкин и управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов обсудили ключевые направления сотрудничества для улучшения качества жизни ишимцев.

Основной акцент встречи сделан на поддержке экономики города, помощи в социальных проектах, работе с предпринимателями, новых стандартах банковского сервиса для физических лиц.

"Сегодня более 800 представителей бизнеса, включая крупные предприятия, являются нашими клиентами. Это около 60% всего делового сообщества города. Спрос предпринимателей растет не только на кредиты и депозиты.У ишимцев популярны сервисы для участия в госзакупках и работы на экспорт, новые инструменты аналитики и эффективного финансового управления. Мы фиксируем и увеличение интереса к нашим розничным продуктам. За год число клиентов ВТБ в Ишиме выросло на 16%, теперь у нас обслуживается практически каждый второй житель. А больше 2 000 ишимцев уже подключились к семейному банку и пользуются дополнительными преимуществами", – отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Глава города отметил работу банка в повышении доступности финансовых услуг и создании благоприятных условий для жизни и работы населения.

"Ишим с каждым днём становится красивее, благоустроеннее, одним из украшений города стал открытый 2,5 года назад первый в Тюменской области офис ВТБ нового формата. Банк продолжает внедрять новые банковские услуги, используя умные технологии. Мы стараемся делать всё, чтобы обеспечить ишимцам благоприятные условия для жизни. Повышая доступность финансовых услуг, банковские структуры вносят свой вклад в экономику нашего города. Будем прикладывать совместные усилия для того, чтобы город и дальше хорошел и развивался, а нашим жителям было комфортно и уютно", – сообщил глава Ишима Фёдор Шишкин.