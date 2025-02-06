При выборе новой работы тюменцы ориентируются на зарплату, место и адекватность начальства

Главным фактором для тюменцев при выборе работы является высокий уровень оплаты труда. В топ-3 также адекватность руководства и стабильная работа компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные тюменцы.

Высокий уровень оплаты труда важны 62% соискателям, на адекватность руководства обращают внимание 34%, стабильность компании ценят 29%. Перспективы карьерного роста важны для 28%, для 26% — комфортная психологическая обстановка. Каждый четвертый (25%) обращает внимание на расположение места работы, 17% — на перспективы личностного роста. Для 16% респондентов необходимы гарантии сохранения жизненного баланса, для 12% — прозрачные процессы в компании. Для 11% важно наличие компенсационного пакета.

Мужчины при выборе работодателя чаще ориентируются на достойную оплату труда, адекватность непосредственного руководителя и наличие интересных задач. Женщинам важнее устойчивость компании, перспективы карьерного роста, комфортная обстановка на работе, удобное расположение и отсутствие помех для личной жизни.

Горожане до 34 лет при выборе работы чаще обращают внимание на адекватность руководства и возможности для карьерного роста. Для тех, кто старше, важнее высокий уровень оплаты труда, стабильность и комфортная психологическая обстановка на рабочем месте.

Чем выше доход у тюменцев, тем важнее для них становится фактор высокой оплаты труда, а также эффективность процессов в компании. Те, кто получает менее 50 тыс. руб. больше ориентированы на адекватность начальства, комфорт на рабочем месте и возможность работать без ущерба для личной жизни.

Топ-3 наиболее важных факторов выбора места работы, по мнению рекрутеров, — конкурентоспособная зарплата (88%), удобное расположение места работы (56%) и адекватность начальства (41%).