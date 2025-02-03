Тюменские ученые используют новые технологии для очищения от мазута берегов у Анапы

Учёные Тюменского индустриального университета используют передовые технологии для очищения песка и гальки от мазута, в планах - апробировать ряд технологий и инженерных решений для очистки от нефтепродуктов пляжной береговой линии в районе Анапы, сообщили в центре по внешним коммуникациям ТИУ.

В группе учёных-исследователей Тюменского индустриального университета работают и.о. ректора вуза Юрий Клочков и главный эксперт вуза Лев Максимов. Они исследуют образцы загрязненных гальки и песка с пляжей, а также пробы донных отложений с целью дальнейшего прогнозирования развития ситуации.

В работе участвуют исследователи из различных научных коллективов, в том числе представители технологического проекта S.M.Art Metals, кафедр техносферной безопасности, инженерных систем и сооружений, а также стройматериалов.

Используемую технологию ученые представили заместителю председателя Правительства России Дмитрию Чернышенко.

Главный эксперт ТИУ Лев Максимов:

Мы используем очень мелкий оксид железа, имеющий вид порошка (частицы в 40-200 раз меньше толщины волоса на голове человека). Отличие от обычной ржавчины или металлической стружки то же, что у песка и полисорба: химический состав идентичен, но высокая дисперсность делает его эффективным сорбентом. Магниточувствительные частицы мы вносим на поверхность воды. Частицы на поверхности мазутного пятна образуют корку. Дальше ее можно собирать мощным магнитом. Та же технология работает для пляжа: мокрый песок перемешиваем с магнитным порошком, а дальше собираем электромагнитом. Сейчас мы исследуем возможность использовать это для ликвидации донных загрязнений.

Главные преимущества метода в том, что нет вторичного загрязнения; железо – природный компонент, его переваривают многие естественные микроорганизмы; сорбент можно регенерировать в пиролизных печах и использовать повторно; простота использования (минимум сложной техники).

Комплексная работа сотрудников ТИУ ведётся совместно с Московским государственным университетом, Академией наук РФ и компанией "СИБУР-Полилаб". Большую поддержку оказывают представители органов власти.

Первые образцы с разным содержанием мазута уже доставлены в лаборатории вуза. Сейчас специалисты готовятся к проведению эксперимента по применению способа очистки песка и гальки. В вузе отмечают, что аналогичные эксперименты учёные университета уже проводили в лабораторных и приближенным к реальным условиях.