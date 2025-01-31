В этом году ипотека сократится еще почти на треть

Рынок ипотеки остается под давлением высокой ключевой ставки, предпосылок для снижения которой пока нет. В этих условиях спрос на недвижимость серьезно охлаждается. По последней оценке ВТБ, в 2025 году общерыночные выдачи ипотеки могут составить около 3,3 трлн рублей – почти на треть ниже результата прошлого года. Около 70% продаж придется на программы господдержки.

Драйвером всего ипотечного рынка по-прежнему будет выступать "семейная" ипотека, на которую может прийтись до 61% от всех выдач жилищных кредитов. Одним из трендов рынка недвижимости останутся сделки за наличные, доля которых, по оценке экосистемы недвижимости "Метр квадратный", превысит 80%. Неипотечные сделки будут характерны и для рынка элитного жилья, где исторически фиксируется низкая доля клиентов, обращающихся за кредитными средствами. А отличительной особенностью рынка новостроек будет рассрочка, условия которой станут более гибкими.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков:

Получение рыночной ипотеки сегодня можно сравнить с восхождением на Эверест: это дорого, рискованно и в некоторых случаях требует удачи. Поэтому россиян, желающих оформить такие кредиты, сегодня немного. Более благоприятная ситуация сейчас складывается для тех, кто подходит под условия госпрограмм.

По словам Горшкова, крупнейшие банки в этом году сконцентрируются на качестве кредитных портфелей и повышении уровня обслуживания.