В аэропорту Тюмени изменили нумерацию выходов на посадку

В аэропорту Рощино изменилась нумерация выходов на посадку, выходы в центральном здании нумеруются от 3, 3А до 7, 7А, а номера 1, 1А, а также 2 и 2А присвоили гейтам в новом здании, сейчас они не работают, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Обновлённая нумерация уже указана на онлайн-табло и в посадочных талонах.
Пассажирам советуют приезжать в аэропорт заранее, чтобы не запутаться и успеть к вылету.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru