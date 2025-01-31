В аэропорту Тюмени изменили нумерацию выходов на посадку

В аэропорту Рощино изменилась нумерация выходов на посадку, выходы в центральном здании нумеруются от 3, 3А до 7, 7А, а номера 1, 1А, а также 2 и 2А присвоили гейтам в новом здании, сейчас они не работают, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Обновлённая нумерация уже указана на онлайн-табло и в посадочных талонах.

Пассажирам советуют приезжать в аэропорт заранее, чтобы не запутаться и успеть к вылету.