В аэропорту Тюмени изменили нумерацию выходов на посадку

10:30 31 января 2025
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В аэропорту Рощино изменилась нумерация выходов на посадку, выходы в центральном здании нумеруются от 3, 3А до 7, 7А, а номера 1, 1А, а также 2 и 2А присвоили гейтам в новом здании, сейчас они не работают, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Обновлённая нумерация уже указана на онлайн-табло и в посадочных талонах.

Пассажирам советуют приезжать в аэропорт заранее, чтобы не запутаться и успеть к вылету. 

 

Теги: аэропорт
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