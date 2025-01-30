В России уверенно растет рынок сбережений

Рынок сбережений в России уже через полгода достигнет 60 трлн рублей, а к концу года превысит 68 трлн рублей, об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
В 2025 году ожидается новый рекорд – рынок розничных сбережений увеличится на 11,6 трлн рублей и преодолеет отметку в 68 трлн рублей. Основной движущей силой станут рублевые вклады. Их портфель вырастет на 22% до 64 трлн рублей, а доля национальной валюты на банковских счетах населения достигнет 94%.
Георгий Горшков:
В этом году финансовый рынок снова будет "сверять часы" по времени вкладчика. Многие россияне, отложившие крупные покупки с прошлого года, продолжат копить на них с помощью депозитов и накопительных счетов, только база роста будет уже значительно выше. Движение вверх обеспечат рынку экстравысокие проценты, которые будут выплачены по истечению срока депозитов, размещенных этой зимой на пике ставок. Мы ожидаем, что в этом году россияне смогут заработать на вкладах около 9 трлн рублей, что обновит рекорд прошлого года.
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