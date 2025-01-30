В России уверенно растет рынок сбережений

Фотот предоставлено пресс-службой ВТБ

Рынок сбережений в России уже через полгода достигнет 60 трлн рублей, а к концу года превысит 68 трлн рублей, об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В 2025 году ожидается новый рекорд – рынок розничных сбережений увеличится на 11,6 трлн рублей и преодолеет отметку в 68 трлн рублей. Основной движущей силой станут рублевые вклады. Их портфель вырастет на 22% до 64 трлн рублей, а доля национальной валюты на банковских счетах населения достигнет 94%.

Георгий Горшков: