В Тюменской области по налоговым декларациям насчитали 7 миллиардеров

14:30 29 января 2025
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Семь человек в 2024 году сдали в налоговую службу декларации, отразив в них получение свыше 1 миллиарда рублей доходов, пишет 72.ру со ссылкой на данные УФНС по Тюменской области

"Количество налогоплательщиков, представивших декларацию формы 3-НДФЛ, в которой общая сумма дохода составляет более 1 миллиарда рублей: 2021 — 4 человека, 2022 — 3 человека, 2023 (по состоянию на 01.08.2024) — 7 человек", — цитирует данные налоговой службы издание.

НДФЛ — это налог на доходы физических лиц. Декларацию 3-НДФЛ оформляют и подают индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, а также граждане, которые хотят получить вычет по НДФЛ или получили доход, подлежащий налогообложению.

Теги: миллиардеры , статистика , УФНС
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