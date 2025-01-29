В субботу в Тюмени пройдет продовольственная ярмарка

Тюменцев приглашают 1 февраля на продовольственную ярмарку, в городе будут работать несколько ярмарочных площадок.
Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам:
улица Севастопольская, 12 (на прилегающей территории к Выставочному залу) — с 8 до 17 часов;
улица Льва Толстого, 31 (территория парковки) — с 8 до 17 часов;
проезд Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор") — с 8 до 17 часов;
улица Ставропольская, 15 — 17 (территория парковки) — с 9 до 17 часов.
На прилавках будут представлены продовольственные товары производителей города Тюмени и юга Тюменской области, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое), ремесленники.
Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.
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