Utair до двух раз в день увеличила рейсы из Ханты-Мансийска в Тюмень

Utair увеличила число полетов между столицами Тюменской области и Югры, и теперь дважды в сутки каждый день в неделю выполняет рейсы в Тюмень из Ханты-Мансийска, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Увеличили число рейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень и теперь выполняем полеты по маршруту два раза ежедневно. Вылет из Ханты-Мансийска по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам — в 05:05 и 19:10, по четвергам и воскресеньям — в 05:05 и 21:20. Вылет из Тюмени ежедневно — в 07:35 и 22:20", - указано в сообщении.

Время в пути — 1 час 35 минут. Билеты — от 6400 рублей.