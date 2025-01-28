Сбер запустил "Цифровой марафон — 2025", на котором можно прокачать IT-навыки и выиграть призы

Каждый житель России старше 18 лет, независимо от опыта и знаний в IT-сфере, может участвовать в конкурсе "Цифровой марафон", узнать новое из мира IT, освоить важные навыки и выиграть ценные призы. Общий призовой фонд конкурса — более 3 млн рублей. Обучающие материалы для подготовки к конкурсу и задания марафона разработаны с учётом опыта, экспертизы и технологических решений Сбера, "Школы 21" и компании "Нетология".

Регистрация продлится до 23 марта 2025 года включительно. Вначале нужно выбрать одну из трёх категорий в зависимости от уровня цифровых знаний, чтобы соревноваться с равными. Категория "Новичок" — для тех, у кого пока нет опыта, знаний и образования в IT, но есть желание развивать свои цифровые навыки. Три победителя уровня "Новичок" получат умные девайсы и мерч от Сбера и "Школы 21". Участникам с начальными знаниями в технологиях и базовыми цифровыми навыками — например, учащимся и выпускникам IT-курсов, студентам технических ссузов и вузов, а также всем, кто занимается самообразованием, — подойдёт категория "Исследователь". За первое место в ней можно получить 500 тыс. рублей. Категория "Эксперт" предназначена для профессионалов, которые обладают большим опытом в IT, хотят открыть новые горизонты и побороться с сильнейшими за главный приз — 1 млн рублей за первое место.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

Искусственный интеллект — это способ увидеть каждому человеку свой потолок, а потом и приподнять его, потому что без саморефлексии нет развития. Искусственный интеллект — это огромная волна, которая на нас надвигается. И если мы сумеем освоить "доску" и подняться на гребень этой волны, то сможем использовать эту силу для решения насущных человеческих задач. Человек станет более креативным, сможет генерировать абсолютно новые идеи, эффективнее управлять процессами. Участие в нашем "Цифровом марафоне" — возможность сделать новые открытия и принести пользу всему миру.

"Цифровой марафон" пройдёт на платформе "Школы 21" и будет состоять из четырёх этапов: образовательного, онлайн-тестирования, цифрового диктанта и очного финального тура. Образовательный этап продлится с 24 января по 23 марта, участники также смогут бесплатно пройти курсы от "Нетологии" по семи цифровым навыкам. Онлайн-тестирование цифровых навыков будет проводиться с 3 по 23 марта. Перед тестированием участники смогут потренироваться на демотренажёре. С 24 марта по 13 апреля пройдёт цифровой диктант, во время которого будет установлен уровень знания выбранного языка программирования. По сумме баллов за первые три этапа будут определены трое победителей уровня "Новичок", а также финалисты среди "Исследователей" и "Экспертов", в число которых войдут по 30 лучших участников в каждой из этих двух категорий.

В финале конкурса лучшие "Исследователи" и "Эксперты" будут решать задачи с применением технологий искусственного интеллекта. Задание этого этапа будет состоять из двух частей: первую можно выполнять удалённо, а доступ ко второй части откроется в начале очного финала. Победители будут определены по итогам финала по сумме баллов за четыре этапа.