В нижнем посаде Тобольска к 2027 году построят концертный зал

Управление государственной экспертизы проектной документации Тюменской области выдало положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий нового концертного зала в нижнем посаде Тобольска. Проект является частью программы развития городской среды "Тобольск настоящий", реализуемой правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и "Сибуром".

Двухэтажный концертный зал общей площадью 10 000 кв.м. расположится на улице Пристанской. В нем смогут проводить масштабные городские мероприятия, праздники, выступления музыкальных коллективов, артистов, фестивали и принимать гастроли. Рядом с концертным залом планируется благоустройство Фестивальной площади и набережной, где будет установлен амфитеатр, парковки, пешеходный пирс, детская игровая зона, сообщили в пресс-службе "Сибура".

В разработку проектной документации концертного зала "Сибур" инвестировал 140 млн рублей. Разработчик концепции и проектной документации - архитектурное бюро MARKS. Сейчас разрабатывается предпроектная и проектная документации фестивальной площади и благоустройство участка набережной.

Завершить строительство концертного зала и благоустройство прилегающей территории планируется до 2027 года.