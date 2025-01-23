Глава Тюмени проведет встречу с местными рестораторами и отельерами

17:35 22 января 2025
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Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров (г. Тюмень) совместно с департаментом потребительского рынка города организует деловую встречу профессионального сообщества рестораторов и отельеров с главой Тюмени Максимом Афанасьевым. Она пройдет 24 января в отеле "Ремезов".

На мероприятии планируется обсудить события и достижения отрасли гостеприимства за 2024 год, планы на 2025-й по городским и межрегиональным фестивалям, открытию новых заведений, взаимодействию с профильными городскими и региональными структурами в контексте решения кадрового вопроса и другие актуальные темы индустрии.

Кроме того, состоится обсуждение плановых изменений в исторической части, которые разрабатывает администрация Тюмени, и возможностей развития в этом контексте гастрономического ландшафта. 

Встреча начнется в 17:00.

Теги: администрация Тюмени , Максим Афанасьев
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