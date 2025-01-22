Около 300 инвестпроектов завершится в Тюменской области в 2025 году

В 2025 году в Тюменской области планируется завершить около 300 инвестпроектов, в том числе несколько крупных логистических комплексов в Тюменском районе.

Также до конца года будут завершены работы на крупных объектах в сфере промышленности, в том числе по производству металлических конструкций и медицинских изделий в Тюмени, выпуску стройматериалов в Ялуторовске. Кроме этого, в течение года инвесторы откроют ледовый спортивный комплекс и гостиницу в Тюмени.

"Это подтверждает, что наша экономика работает стабильно, область сохраняет привлекательность для запуска и расширения бизнеса. В прошлом году в регионе реализовано также 311 инвестиционных проектов. Благодаря этому создано более 3,8 тысячи новых рабочих мест", - уверен губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, лидерами по привлечению средств стали сферы торговли, общественного питания, АПК и пищевая промышленность, строительство и сервисные услуги.

Всего региональный портфель включает более 500 проектов, общая их сумма составляет 2,2 трлн рублей.