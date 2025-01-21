Сбербанк открыл в Тюмени первый в 2025 году обновленный офис

Обновленный офис начал работу по адресу: улица Мельникайте, д.135Б. Пространство отделения после ремонта стало более открытым и комфортным для посетителей. В офисе представлены как традиционные банковские продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы от партнёров Сбера. Для маленьких гостей появилась детская игровая зона, а для взрослых - кофе-поинт.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Офис Сбера на Мельникайте является одним из самых востребованных в Тюмени. После завершения масштабной реконструкции он открылся 14 января, став первым отделением, которое мы модернизировали в этом году. В течение 2025 года на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка планируется обновить ещё 16 офисов. Наша цель — создать комфортные и современные условия для клиентов, сделав наши офисы не только удобными, но и максимально функциональными. Мы продолжим инвестировать в развитие нашего региона.

20 января стартовал ремонт еще одного популярного отделения в Тюмени — на улице Республики, 146/2. Вскоре оно станет таким же современным и комфортным, как и другие обновленные офисы. В период реконструкции клиенты могут получить услуги в ближайших офисах на улицах Мельникайте, 135Б, Мориса Тореза, 1/1 и Рижская, 61.

Большинство операций клиенты Сбера также могут выполнять через веб-версию или мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Кроме того, снять наличные можно в устройствах самообслуживания и при оплате покупок в супермаркетах "Перекрёсток" и "Пятёрочка". Максимальная сумма снятия на кассе магазина за одну операцию составляет 5 000 рублей, при этом она должна быть кратной 100 рублям.