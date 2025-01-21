Более 120 нарушений выявила тюменская прокуратура в сфере охраны атмосферного воздуха

В 2024 году Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в сфере охраны атмосферного воздуха выявила более 120 нарушений, внесла 14 представлений, принесла 14 протестов на незаконные правовые акты, возбудила 20 дел об административных правонарушениях, предъявила 27 исковых заявлений в суды. Такую статистику приводит пресс-служба ведомства.

"Нарушения законов касались организации санитарно-защитных зон вокруг промышленных объектов и скотомогильников, утверждения нормативов допустимых выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проведения инвентаризации источников выбросов вредных загрязняющих веществ, соблюдения требований при эксплуатации газоочистного оборудования, принятия мер к снижению выбросов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий, установлению пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и других", - поясняется в сообщении.

По искам природоохранной прокуратуры в 2024 году организованы санитарно-защитные зоны вокруг 19 промышленных объектов и скотомогильников.

По иску прокуратуры на территории города Тобольска будут размещены три недостающие стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.