Более 120 нарушений выявила тюменская прокуратура в сфере охраны атмосферного воздуха

15:30 21 января 2025
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В 2024 году Тюменская межрайонная природоохранная  прокуратура  в сфере охраны атмосферного воздуха выявила более 120 нарушений, внесла 14 представлений, принесла 14 протестов на незаконные правовые акты, возбудила 20 дел об административных правонарушениях, предъявила 27 исковых заявлений в суды. Такую статистику приводит пресс-служба ведомства.

"Нарушения законов касались организации санитарно-защитных зон вокруг промышленных объектов и скотомогильников, утверждения нормативов допустимых выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проведения инвентаризации источников выбросов вредных загрязняющих веществ, соблюдения требований при эксплуатации газоочистного оборудования, принятия мер к снижению выбросов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий, установлению пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и других", - поясняется в сообщении.

По искам природоохранной прокуратуры в 2024 году организованы санитарно-защитные зоны вокруг 19 промышленных объектов и скотомогильников. 

По иску прокуратуры на территории города Тобольска  будут размещены три недостающие  стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.   

 

 

Теги: прокуратура
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