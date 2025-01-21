Тюменским креаторам расскажут про инициативное бюджетирование

Семинар для представителей креативных сообществ проведут 24 января в малом зале администрации города Тюмени, его участники узнают об особенностях реализации инициативного бюджетирования в 2025 году и получат ответы на все интересующие вопросы, сообщили в ТАРКИ.

Приём заявок для реализации инициативного бюджетирования в рамках проекта "Твой бюджет" стартует в Тюмени 3 февраля. Проекты будут приниматься до 10 февраля. В 2025 сумма поддержки инициативных проектов увеличена до 30 млн рублей.

Экспертом семинара выступит заместитель директора департамента финансов и налоговой политики администрации города Тюмени Лариса Михайлова. Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев расскажет о дополнительных возможностях привлечения ресурсов для реализации креативных проектов.

"Креативные сообщества Тюмени ежегодно становятся победителями программы инициативного бюджетирования. Так, например, "Неделя моды. Сибирь" и международный фестиваль "Ноль плюс" за счет этой программы смогли выйти на новый уровень, значительно расширить количество участников и свою узнаваемость",- отметил Краев.

Семинар организован Тюменским агентством развития креативных индустрий и департаментом финансов и налоговой политики Администрации города Тюмени. Мероприятие продет с 14:00 до 15:30. Участие по регистрации.