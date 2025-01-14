Сбер выдал "Звезде" 509 млн рублей кредита на строительство жилкомплекса в Тобольске

Сбербанк предоставил финансирование в размере 509 млн рублей на строительство нового жилого комплекса "Традиции от Звезды", реализуемого строительной экосистемой "Звезда" в историческом центре Тобольска. Срок реализации проекта рассчитан до декабря 2025 года, а срок кредитования — до июня 2027 года.

Жилой комплекс "Традиции от Звезды" возведут на пересечении проспекта Менделеева и улицы Неймышева у школы №16.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Наш давний партнер — компания "Звезда" — продолжает развиваться и приступает к строительству нового жилого комплекса в Тобольске. Проект "Традиции от Звезды" сыграет свою особую роль в улучшении качества жизни горожан и создании условий для устойчивого роста города. Мы искренне рады, что этот важный проект реализуется при поддержке Сбера. Мы, в свою очередь, совместно с администрацией Тобольска и градообразующими компаниями города, будем работать над различными проектами для развития города. Сегодня инвестиции в развитие малых городов, таких как Тобольск, приобретают особую значимость. Строительство жилья является перспективной возможностью, а покупка квартир может стать выгодным инвестиционным решением.

По словам управляющего - ИП строительной экосистемы "Звезда"

Евгения Буткова, ЖК "Традиции от Звезды" станет важной составляющей городского пространства Тобольскаи послужит развитию городской инфраструктуры: