В Тюменской области действует 8 ледовых переправ

На реках Иртыш и Тобол в Тюменской области на середину января действуют 8 ледовых переправ.
Списков переправ опубликовало региональное ГУ МЧС.
Иртыш:
в Увате на АД Тюмень-Ханты-Мансийск-Уват переправа действует на 430 км, ее грузоподъемность 25 тонн;
в селе Демьянском Уватского района переправы оборудованы на 317,06-317,0 км (грузоподъемность 3 тонны) и на 316,7 км (грузоподъемность 20 тонн);
в Тобольске до ТО Левобережье переправа на 620 км, (грузоподъемность 5 тонн);
в Вагайском районе на автодороге Экстезерь – Баишевская - 790 км (грузоподъемность 5 тонн);
В Тобольском районе у села Малая Зоркальцева - 620 км, грузоподъемность 15 тонн.
Переправы на Тоболе действуют в Ярковском районе:
с. Ярково, АД Ярково-Новоалександровка-Ленино, р.Тобол 210 км, грузоподъемность 5 тонн;
с. Сорокино, р. Тобол 95 км, грузоподъемность 5 тонн.
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