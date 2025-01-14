В Тюменской области действует 8 ледовых переправ

На реках Иртыш и Тобол в Тюменской области на середину января действуют 8 ледовых переправ.

Списков переправ опубликовало региональное ГУ МЧС.

Иртыш:

в Увате на АД Тюмень-Ханты-Мансийск-Уват переправа действует на 430 км, ее грузоподъемность 25 тонн;

в селе Демьянском Уватского района переправы оборудованы на 317,06-317,0 км (грузоподъемность 3 тонны) и на 316,7 км (грузоподъемность 20 тонн);

в Тобольске до ТО Левобережье переправа на 620 км, (грузоподъемность 5 тонн);

в Вагайском районе на автодороге Экстезерь – Баишевская - 790 км (грузоподъемность 5 тонн);

В Тобольском районе у села Малая Зоркальцева - 620 км, грузоподъемность 15 тонн.

Переправы на Тоболе действуют в Ярковском районе:

с. Ярково, АД Ярково-Новоалександровка-Ленино, р.Тобол 210 км, грузоподъемность 5 тонн;

с. Сорокино, р. Тобол 95 км, грузоподъемность 5 тонн.