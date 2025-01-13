Три зимника открыли в Тобольском районе

В Тобольском районе начали работу три зимних автотрассы: Бобова-Чебурга-Тахтагул, Редькина-Нерда и Хмелёва-Елань. После обследования дороги Нижняя Тавда - Мортка, будет принято решение и об её открытии, сообщил глава района Леонид Митрюшкин.

"Аномально тёплая зима в этом сезоне препятствует обустройству и открытию автозимников. Большинство трасс в Тобольском районе проходят по болотам, которые до сих пор не замерзают из-за плюсовых температур, проступает вода и тяжёлая техника, и легковые машины могут увязнуть. Ввести остальные зимники в эксплуатацию возможно при условии устойчивой морозной погоды", - пояснил ситуацию Митрюшкин.