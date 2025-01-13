Эксперты посчитали, каких специалистов сокращали чаще всего в Тюменской области

В HeadHunter выяснили, каких специалистов в 2024 году коснулись сокращения.
Подавляющее большинство работников Тюменской области (57%) сообщили, что сокращений в прошлом году в их компаниях не было, но 18% подтвердили факт увольнений, из них 6% уточнили, что увольняли много, 12% — что выборочно. Оставшиеся 24% затруднились дать ответ.
О массовых фактах сокращения чаще всего сообщали менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%). О выборочных — представители закупок и сферы туризма и общепита (по 24%).
В региональном разрезе больше всего выборочных сокращений было в компаниях Иркутской области (23%), Воронежской и Нижегородской областей (по 20%), а массовых — у работодателей в Приморском крае (15%), Омской области и Москве (по 13%). О стабильной ситуации и отсутствию сокращений сообщали работники в Югре (77%), Приморском крае, Кемеровской области (по 68%), Челябинской области и Красноярском крае (по 63%).
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