Тюменский строительный кластер объединил 60 компаний России

В Тюмени подвели итоги работы Строительно-индустриального кластера за 2024 год, который на данный момент объединяет 60 компаний из пяти субъектов РФ с объемом выручки более 44 млрд руб. Всего в периметре кластера взаимодействуют около 750 компаний, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Строительно-индустриальный кластер – это новая бизнес-экосистема, объединяющая застройщиков, производителей, подрядчиков и смежные компании для развития строительной отрасли и внедрения наилучших технологий.

Сборка первых производственных кооперационных цепочек начата весной 2024 года. Сегодня в кластере запущено 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 7 миллиардов рублей (7146,1 млн руб.) по созданию новых и модернизации существующих производств и выпуску импортозамещающего оборудования и новых видов строительных материалов.

Приказом Минпроморга России (№ 4426 от 26.09.2024) с сентября текущего года кластер включен в федеральный реестр промышленных кластеров, что дает предприятиям доступ к федеральным кластерным мерам поддержки (субсидии, льготные займы), а также инструментам кластерной инвестиционной платформы.

В кластере есть компании застройщики, производители строительных материалов, подрядчики и компании смежных отраслей, обеспечивающих строительную отрасль (девелопмент, проектирование, архитектура, экспертиза, инженерные изыскания, креативная индустрия и так далее).

Инструменты кластера ориентированы на обеспечение нужд застройщиков востребованными материалами и качественными услугами, стимулирование сбыта и продвижение продукции тюменских производителей, внедрение лучших практик в строительной отрасли, доступ к кадрам и организацию диалога с органами власти и отраслевыми профессиональными сообществами.

директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Анатолий Картухин: