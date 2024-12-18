Тюменцы в Москве рассказали о привлекательности региона для делового туризма

Делегация Тюменской области на международном Meet Global MICE Congress в Москве, программа которого направлена на углубление диалога и сотрудничества со странами БРИКС, обменялась опытом с коллегами, установила новые контакты, презентовала туристический потенциал и событийный календарь региона.

Директор департамента потребрынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова:

Для региона важно сосредоточить внимание на привлечении зарубежного туристического потока, в том числе из стран БРИКС. Представители этих стран активно ищут новые направления для путешествий и интересные мероприятия, в том числе в рамках деловых поездок. Мы уверены, что уникальные возможности нашего региона могут стать отличной основой для организации различных мероприятий и отдыха.

Вся важная информация о туризме была представлена на стенде VisitTyumen. Иностранцы интересовались темой Сибири как таковой, ее историей и культурой, спрашивали про гастрономию, события и конференц-услуги, в том числе в Тобольском кремле. Самым узнаваемым брендом региона у иностранцев стал Григорий Распутин, а самым неожиданным – природные термальные источники.

В рамках международного турпотока чаще всего Тюменскую область посещают туристы из Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Азербайджана, Китая, Таджикистана и других стран. С прошлого года совместно с Комитетом по туризму Москвы регион реализует международный маршрут "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", направленный на привлечение туристов из стран ближнего зарубежья, Средней и Юго-Восточной Азии.