Глава СКР требует от тюменского следкома прекратить волокиту по делу о домах в Перевалово

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, ускорить расследование и представить доклад о его результатах, сообщает информцентр СК РФ.

Ряд поручений по уголовному делу в Тюмень поступило после очередного видеообращения жителей села в аккаунте приёмной председателя СКР "ВКонтакте" с сообщением о нарушении их прав. Предыдущее было в сентябре этого года.

В сообщении поясняется, в 2023 году более полутысячи семей приобрели у местного предпринимателя дома, но следать в них ремонт и переехать не могут, так как ресурсоснабжающие организации отказывают им в предоставлении услуг, мотивируя отсутствием доступных электросетей. При этом часть территории переведена из категории индивидуального жилищного строительства в земли транспорта, где планируется возведение автомагистрали. В связи с тем, что местный предприниматель провел процедуру межевания с нарушениями, суд наложил арест на спорные участки. В результате покупатели, в том числе многодетные и семьи участников СВО, не могут распоряжаться имуществом по собственному усмотрению. В СУ СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело, ранее по нему Бастрыкин уже требовал доклад.