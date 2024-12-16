Инвестпотенциал муниципалитетов обсудят в Тюмени 17 декабря

09:25 16 декабря 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Межмуниципальный марафон "Лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области" проведут в в Тюменском технопарке 17 декабря.

Инвестиционное агентство Тюменской области вместе с деловыми сообществами и "Капитанами бизнеса" проведут глубокий анализ инвестиционных профилей муниципалитетов, выявят новые точки роста компетенций, организуют практикум по поиску инвестиционных ниш.

Формат марафона впервые в России был запущен в Тюменской области в феврале 2024 года. Первые два мероприятия помогли представителям муниципалитетов обменяться опытом, получить экспертную оценку от бизнеса и повысить квалификацию в сфере инвестиционной политики, отмечают в информационном центре правительства региона.

Теги: Инвестиционное агентство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2024