Инвестпотенциал муниципалитетов обсудят в Тюмени 17 декабря

Межмуниципальный марафон "Лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области" проведут в в Тюменском технопарке 17 декабря.

Инвестиционное агентство Тюменской области вместе с деловыми сообществами и "Капитанами бизнеса" проведут глубокий анализ инвестиционных профилей муниципалитетов, выявят новые точки роста компетенций, организуют практикум по поиску инвестиционных ниш.

Формат марафона впервые в России был запущен в Тюменской области в феврале 2024 года. Первые два мероприятия помогли представителям муниципалитетов обменяться опытом, получить экспертную оценку от бизнеса и повысить квалификацию в сфере инвестиционной политики, отмечают в информационном центре правительства региона.