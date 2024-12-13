AI призван стать важнейшим ресурсом достижения целей развития России

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На международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") завершилась главная дискуссия "Искусственный интеллект для человека. Помогая людям, объединяя страны". Участие в ней принял Президент России Владимир Путин, а модерировал беседу президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Владимир Путин в своём выступлении отметил, что Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, и большая роль в этом принадлежит Сберу, а также национальному Альянсу в сфере искусственного интеллекта.

По мнению Президента РФ, AI-технологии призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития страны, обеспечить укрепление её обороноспособности, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций. Чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения искусственного интеллекта, его проникновению во все без исключения сферы нашей жизни.

Владимир Путин рассказал, что в этом году большая языковая модель Сбера GigaChat впервые обрабатывает вопросы россиян к прямой линии с Президентом РФ, которая состоится 19 декабря. Это даёт полную объективную картину того, какие вопросы волнуют россиян. И такие технологии помогут создать уникальные инструменты обратной связи с гражданами.

Как отметил Герман Греф, анализ поступивших на прямую линию с Президентом РФ вопросов показал, что больше всего граждан волнуют такие темы, как благоустройство городов, государственное управление, образование, социальное обслуживание и медицина.

Исключительную полезность AI демонстрирует и в государственном управлении, подчеркнул Герман Греф. В Минфине он уже применяется в бюджетном процессе для правильного классифицирования бюджетных расходов и привязки финансирования к требуемым результатам. Целый ряд решений внедрён на региональном уровне.

По словам Германа Грефа, в медицине искусственный интеллект может настолько ускорить научные открытия, что прогресс в ближайшие 10 лет будет сравним с прогрессом за последние 100 лет. Именно AI в состоянии сделать медицинские услуги более качественными и доступными, найти новые способы оказания медицинской помощи.