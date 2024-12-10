В Тюмени для людей с ОВЗ провели ярмарку вакансий с консультациями и мастер-классами

Специализированные ярмарки вакансий, приуроченные к Международному дню инвалидов, прошли в муниципалитетах Тюменской области. Самые крупные площадки расположились в Тюмени и Тобольске. Всего в мероприятиях приняли участие свыше 170 соискателей, заинтересованных в поиске работы.

Свои вакансии представили 40 предприятий и организаций области. Среди них АО "Суэнко", региональный филиал энергетической компании "Россети", "Почта России", аэропорт Рощино, производитель полуфабрикатов "Племенная индейка" и другие. Всего они представили 325 вакантных рабочих мест. По итогам проведенных собеседований каждый пятый посетитель обменялся контактными данными с работодателями и получил предложение пройти второй этап.

Одна из посетительниц ярмарки вакансий в Тюмени, Лилия Забирова, пришла подыскать для себя вторую работу. Девушка уже работает на дому, однако мечтает о работе в офисе, вместе с коллективом. И хотя Лилия незрячая, это не мешает ей оставаться активной и целеустремленной. На мероприятии девушка побеседовала с четырьмя организациями, особенно отметив для себя одну, где ей предложили рассмотреть должность оператора колл-центра.

Ярмарка вакансий не ограничилась только выставкой рабочих мест. Кроме помощи в поиске работы мечты, специалисты Кадрового центра "Работа России" провели для граждан консультации по услугам службы занятости и полезные мастер-классы.

Для трудоустройства граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья действует комплекс мер, включающий возможности временной занятости, профессионального обучения, дополнительного образования, профориентации и консультирования, психологической поддержки, социальной адаптации и содействия предпринимательской деятельности. Поддержка оказывается и работодателям региона, создающим рабочие места для данной категории работников. С начала года в органы службы занятости Тюменской области обратились 1846 граждан с инвалидностью. 1402 из них были трудоустроены.