Три тюменские организации вошли в число лучших по трудоустройству молодежи в РФ

В Министерстве труда и социальной защиты РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса.

Тюменский государственный университет занял первое место в номинации "Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона". У Тюменского колледжа производственных и социальных технологий второе место в номинации "Трудоустройство особых категорий молодежи". Компания "Автоград Капитал" тоже на втором месте, но в номинации "Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества".

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что в этом году география конкурса стала шире - компании из 77 регионов представили свои практики трудоустройства. "Мы видим большой интерес к конкурсу и у крупных работодателей, и у небольших организаций. Треть финалистов конкурса – это вузы и колледжи, которые в партнерстве с работодателями ежегодно участвуют в трудоустройстве своих выпускников", - сообщил Котяков.

Для участия в финальном этапе членами экспертного совета отобрано 699 заявок с лучшими практиками. Победителями стали 79 организаций в 7 номинациях. Описание лучших практик 2024 года войдет в итоговый сборник, который будет опубликован на официальном сайте Минтруда до конца года.