Сбер профинансировал строительство клубного дома "Секреты" в Тюмени

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало группу компаний "СтоунСтрой" для строительства первого этапа клубного дома бизнес-класса "Секреты" в районе озера Алебашево. Банк предоставил кредитную линию в размере 2.8 млрд рублей. Срок сдачи запланирован в 4 квартале 2026 года.



"Наверняка многие тюменцы помнят, каким был участок земли вокруг озера Алебашево раньше. Сегодня, благодаря активным действиям застройщиков и поддержке Сбера, эта территория кардинально изменилась и продолжает преображаться. С группой компаний "СтоунСтрой" мы сотрудничаем уже много лет, и, я уверен, что этот проект сделает район вокруг озера Алебашево ещё более красивым и современным", - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

Генеральный директор группы компаний "СтоунСтрой" Максим Кривцов сообщил, что клубный дом "Секреты" — это особенный проект для компании, финансовая поддержка Сбера поможет воплотить амбициозные идеи в жизнь. В доме будет широкий спектр вариантов планировок квартир: квартиры с личными террасами, с панорамным остеклением и роскошными видами на реку, озеро или парки, а также квартиры в приватных малоэтажных секциях для ценителей спокойствия и уединения.Первый этап проекта планируется к сдаче в четвертом квартале 2026 года.

Отмечается, что клубный дом будет расположен рядом с озером Алебашево и строящимся межвузовским кампусом – вдоль улиц Тимофея Кармацкого, Пожарных и спасателей и улицы Мельникайте. Комплекс будет состоять из двух этапов строительства с секциями переменной этажностью от 5 до 25 этажей. Для комфорта резидентов все башни и секции дома будут объединены единой тёплой галереей.