Моор: Тюменскую область с начала 2024 года посетили 4 млн туристов

В течение первых десяти месяцев 2024 года Тюменскую область посетили четыре миллиона туристов, что в два раза больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, представляя туристический потенциал региона Дмитрию Чернышенко, заместителю председателя правительства России.

Александр Моор отметил, что туризм стал важной и быстро развивающейся отраслью экономики, привлекательной для инвесторов. Региональное правительство предоставляет грантовую помощь компаниям и предпринимателям, работающим в этой сфере. На данный момент объем такой поддержки составил 154 миллиона рублей, кроме того, введены налоговые льготы.

Губернатор подчеркнул, что налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет области возросли с 416,7 миллиона рублей в 2016 году до 3,2 миллиарда в 2023 году.

Популярность региона среди туристов растет благодаря его истории и достопримечательностям, а также запасам природной термальной минеральной воды. В Тюменской области действуют 16 санаториев и множество термальных комплексов. В планах – создание рекреационного кластера на базе зимнего спортивного центра "Жемчужина Сибири".

Дмитрий Чернышенко ознакомился с брендированной продукцией региона, которая пользуется спросом среди путешественников. В 2023 году Тюменская область выиграла Всероссийскую премию Russian Travel Awards за лучший туристический маркетинг.

Александр Моор подчеркнул, что федеральные власти активно работают над развитием туризма и созданием комфортных условий для отдыха граждан в стране. Губернатор добавил, что туризм стал приоритетным направлением в региональной инвестиционной стратегии.

"Тюменская область обладает огромным туристическим потенциалом", – отметил Дмитрий Чернышенко, подчеркивая значительный рост туристического потока и налоговых поступлений.