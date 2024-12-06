Моор: новый центр Сибура укрепит научно-технологический потенциал региона

На нефтегазохимическом комплексе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске открыт первый в России и не имеющий аналогов в мире Центр пилотирования полиолефиновых технологий, его появление ещё больше укрепит научно-технологический потенциал региона, заявил губернатор Александр Моор.

Запуск центра позволит до десяти раз ускорить разработку собственных катализаторов и новых марок базовых полимеров.

Центр встроен в вертикаль научно-исследовательский инфраструктуры СИБУРа и станет важным звеном в процессе масштабирования новых продуктов от лабораторного этапа до промышленного производства. Вместе с губернатором в его торжественном открытии приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Эта научно-исследовательская площадка имеет важное значение для отрасли. Центр - точная копия производственных мощностей предприятия, уменьшенная в сотню раз. Уникальная инфраструктура сочетает в себе сразу 12 технологий получения полипропилена и полиэтилена в России. Наработки исследователей, которые сделаны в лаборатории, здесь будут доводить до промышленного масштаба. …. Поблагодарил руководство холдинга за выбор Тюменской области для размещения научно-исследовательского центра. Его появление ещё больше укрепит научно-технологический потенциал региона. Мы ценим это доверие. Готовы и дальше поддерживать СИБУР в реализации совместных проектов" , - сообщил Моор.

Моор отметил, что на Тобольской промышленной площадке производится каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена от общероссийского объёма. Сотрудничество Сибура и Тюменской области продолжается 17 лет. Общая накопленная стоимость инвестпроектов компании за это время составила около триллиона рублей.