Волонтерскому движению Сбера – 15 лет. В нем 35 тысяч человек

5 декабря в России отпраздновали День волонтёра, который был учреждён указом президента РФ 27 ноября 2017 года. Этот день объединяет людей, которые бескорыстно делают добрые дела: помогают детям с опытом сиротства, бездомным, людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, подопечным детских домов и домов престарелых, животным. Движение волонтёров активно развивается в крупных компаниях — например, в Сбере оно существует уже 15 лет.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

По всей стране работают 35 тысяч волонтёров Сбера — это население целого города. Инициативы у наших волонтеров масштабные и при этом разнообразные, каждый может выбрать занятие по душе. Это и преподавание финансовой грамотности, и защита окружающей среды, и помощь людям в трудной ситуации. Мы гордимся нашими коллегами, которые будучи профессионалами своего дела, имеют активную жизненную позицию и каждый день делают мир лучше.

На территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан добровольцы Сберапровели более 1500 мероприятий по интеллектуальному и социальному волонтерству, что в два раза больше, чем было в прошлом году.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

Волонтёрская деятельность — это не просто работа, это миссия, которую выбирают осознанно. Каждый участник волонтерского движения вносит бесценный вклад в развитие нашего общества, помогая тем, кто нуждается в поддержке. На Урале уже больше 5000 активных волонтеров – сотрудников, которые регулярно ведут уроки и делятся своими знаниями по финансовой грамотности и кибербезопасности, становятся сертифицированными экспертами по когнитивному здоровью, поддерживают "серебряное поколение", участвуют в экосубботниках, помогают с организацией городских и всероссийских событий, создают социальные проекты, которые меняют к лучшему наши регионы. Хочу поблагодарить каждого из волонтеров за лидерство, отзывчивость, неравнодушие и искреннюю любовь к людям.

Один из ключевых федеральных проектов, в который включены волонтеры Сбера на Урале, — это программа по поддержке когнитивного здоровья старшего поколения "Деменция.net". В 2024 году по этому проекту было реализовано 250 мероприятий. По программе "Финансовая грамотность" для воспитанников детских домов проведено более 130 активностей. Также сотрудники Сбера проводят мероприятия по кибербезопасности и финансовой грамотности для учащихся школ, ссузов, вузов и для пожилых людей. В этом году более 1000 школьников со всего Урала стали участниками экоквеста от Сбера. Количество слушателей по всем волонтерским мероприятиям превысило 20 000 человек.