В Тюмени суббота будет ярмарочной. Не пропустите!

7 декабря в Тюмени будут работать несколько ярмарочных площадок.

Департамент потребительского рынка администрации города Тюмени делится контактами. Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам:

- ул. Севастопольская, 12/3 (на прилегающей территории к выставочному залу) – с 8 до 17 часов;

- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) – с 8 до 17 часов;

- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор") – с 8 до 17 часов;

- ул. Ставропольская, 15–17 (территория парковки) – с 9 до 17 часов.

На прилавках будут представлены продовольственные товары производителей города Тюмени и юга Тюменской области, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое), ремесленники.

Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.

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