Со Сбер ID авторизуются уже более 92 млн россиян

За последний год аудитория Сбер ID увеличилась на 32%, превысив 92 млн человек. Одним из ключевых факторов является значительный рост числа партнеров банка, которые добавили Сбер ID в качестве нового способа входа.

Для клиентов Сбер ID — это единый аккаунт для сервисов Сбера и его партнёров, с которым можно в один клик входить и регистрироваться на сайтах и в мобильных приложениях без логина и пароля, а также получать персональные рекомендации на основе своих действий. Чтобы им воспользоваться, достаточно нажать на одноименную кнопку Сбер ID на любой из 9 000 онлайн-поверхностей, где она уже доступна.

Для бизнеса же Сбер ID — сервис беспарольной авторизации, к которому может подключиться любой партнер. Сервис помогает партнерам увеличивать конверсию в регистрацию, заказы и оплату, экономить на авторизационных смс и оказывать более персонализированные услуги. Для бизнеса подключение к сервису бесплатно.

Число крупных компаний, подключивших Сбер ID за последний год, увеличилось в пять раз, а количество активных пользователей, которые регулярно входят на сервисы партнеров Банка утроилось. Недавно к Сбер ID присоединились ROSTIC’S, Уральские авиалинии, Банки.ру, Экомаркет и другие партнёры.

Иван Кузьмин, директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка: