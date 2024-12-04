В Тюмени замедлят электосамокаты

Летом 2025 года скорость каршеринговых электросамокатов по Тюмени ограничат: в будни они смогут разгоняться до 20 километров в час, в выходные - только 15 километров в час, а в местах, где проходит культурно-массовые мероприятия, их вообще заблокируют, чтобы исключить возникновение конфликтов между самокатчиками и пешеходами.

О планируемых ограничениях глава города Максим Афанасьев рассказал на прямой линии. Он отметил, что сейчас самокаты в городе могут развивать скорость до 30 км/ч, однако законодательство позволяет муниципалитету регулировать правила использования городской инфраструктуры. Принципиальная позиция администрации города по данному вопросву доведена до двух основных операторов проката.

При этом Афанасьев отметил, что в 21 веке не обойтись без альтернативных транспортных средств, в том числе таких, как СИМ, они уже давно являются не просто средством для досуга.